由於車用晶片下半年嚴重短缺，包括豐田、通用、福特、賓士、BMW等一線車廠第三季被迫減產，第四季停工或減產規模再度擴大。據封測業界消息，在地緣政治壓力下，包括台積電等晶圓代工廠第三季車用晶片優先投片，在產能排擠效應下，國內IC設計廠第四季晶圓產出較預期減少，延後的晶圓產出會在明年上半陸續補上。
由於供應鏈中晶片長短料問題，對智慧型手機、筆電及伺服器、網通設備、車用電子等生產造成影響，晶圓代工廠下半年透過產能配置來解決相關問題。以台積電為例，在分析晶片出貨量並對比終端銷售後，隨即與客戶進行溝通，將存貨較高或沒有急迫需求的晶片生產時程略為延後，缺貨嚴重的車用晶片則優先投片，一來可有效紓解因晶片缺貨導致的生產線斷鏈壓力，二來可有效降低晶片庫存水位過高帶來的劇烈修正風險。
新冠肺炎疫情對終端需求造成影響，各國封城期間包括智慧型手機等消費性電子產品銷售低迷，筆電及平板、網通設備等宅經濟相關產品賣到缺貨。但隨著疫苗接種率提高及各國陸續解封，終端需求出現明顯變化，例如5G手機近期銷售動能開始轉強，筆電出貨逐步降溫，數位轉型仍在加速進行。
對半導體廠來說，疫情已改變生產鏈生態，建立更高安全庫存水位在未來幾年將是新常態，在整體產能仍供不應求情況下，半導體廠接單仍然滿到明年，但晶圓代工廠及IDM廠為解決晶片長短料問題，已重新配置生產排序時程，使得市場因此誤解為部分客戶開始砍單，但實際上並非如此。
封測業者指出，下半年車用晶片缺口最大，加上各國政府要求增加產能支援，晶圓代工廠在地緣政治壓力下，第三季已開始調整投片優先順序，將缺貨嚴重的車用晶片列為最優先投片，並在分析生產鏈長短料資料後，將生產鏈中仍有庫存晶片的晶圓投片向後遞延。因此，半導體生產鏈第四季將迎來短暫的供需調整，最慢明年第二季將可完成長短料修正。
因為車用晶片優先投片造成產能排擠，部分國內IC設計廠第四季封測下單量出現縮減，包括面板驅動IC及電視晶片、WiFi及Ethernet等網路晶片、USB及PCIe高速傳輸晶片、CMOS影像感測器、利基型記憶體等產品線，第四季都出現晶圓產出量較第三季減少情況，預期明年第一季晶圓產出量將觸底回升，第二季後生產鏈就可回復正常。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：