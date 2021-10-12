金控與六大壽險9月獲利不弱。富邦金控與國泰金控預計12日公布獲利，市場預估兩家金控獲利應各在80億元以上，富邦金將挑戰連續第十個月獲利破百億元，累計稅後獲利破1,300億元；國泰金前九月稅後獲利應可破1,200億元，估15家金控前9月稅後獲利篤定可破5千億元，較去年同期成長65％左右。
由於9月最後幾天資本市場才出現亂流，大型壽險9月有部分現金股利進帳，亦有依各自的市場判斷實現股債利得，目前已公告9月獲利的大型壽險公司中，以南山人壽9月稅後獲利41.02億元最高，國泰人壽與富邦人壽12日才要公告，估計可能介於50～90億元，六大壽險公司累計前九月稅後獲利應可順利破3,100億元，創台灣壽險史近一甲子以來的獲利新高。
9月雖有現金股利進帳，但相較8月金額較少，不過9月新台幣對美元貶值，壽險匯兌壓力減輕，部分壽險公司趁殖利率反彈前有處分老債券，亦有趁股市高點獲利了結。如南山人壽9月獲利41億元，比8月的要高，但新光人壽、中國人壽及台灣人壽則是9月略比8月低，主要看各家實現股債資本利得的強度。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：