金控與六大壽險9月獲利不弱。富邦金控與國泰金控預計12日公布獲利，市場預估兩家金控獲利應各在80億元以上，富邦金將挑戰連續第十個月獲利破百億元，累計稅後獲利破1,300億元；國泰金前九月稅後獲利應可破1,200億元，估15家金控前9月稅後獲利篤定可破5千億元，較去年同期成長65％左右。

由於9月最後幾天資本市場才出現亂流，大型壽險9月有部分現金股利進帳，亦有依各自的市場判斷實現股債利得，目前已公告9月獲利的大型壽險公司中，以南山人壽9月稅後獲利41.02億元最高，國泰人壽與富邦人壽12日才要公告，估計可能介於50～90億元，六大壽險公司累計前九月稅後獲利應可順利破3,100億元，創台灣壽險史近一甲子以來的獲利新高。

9月雖有現金股利進帳，但相較8月金額較少，不過9月新台幣對美元貶值，壽險匯兌壓力減輕，部分壽險公司趁殖利率反彈前有處分老債券，亦有趁股市高點獲利了結。如南山人壽9月獲利41億元，比8月的要高，但新光人壽、中國人壽及台灣人壽則是9月略比8月低，主要看各家實現股債資本利得的強度。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意