如何形容即將到來的2022年，11位壽險董總或商品精算副總選擇「驚濤駭浪、膽顫心驚」，占率逾五成，主要是資本市場仍在相對高點，地緣政治風險、美國聯準會升息及疫情的反覆，都可能造成資本市場劇烈震盪，且金管會2022年底前要拍板接軌IFRS17（保險合約會計）及ICS（新清償能力指標），將影響壽險公司的經營方向。

但有八位壽險高層選擇「雲開月明，即將日出」，即有接近四成壽險高層認為，很多不確定因素在明年會有比較確定的發展，只要經濟大環境不要急速惡化，應該可迎來更光明的未來。

也有二位高層比較悲觀，覺得2022年會是「烏雲蔽日，前程未卜」，且有選雲開月明者亦覺得若大環境惡化，亦可能急轉為烏雲蔽日。

綜觀壽險公司高層2022年最擔心的事，莫過於投資風險，有16位都有類似的憂心，有14位覺得資本市場波動、避險成本提高、利率變動造成淨值減損等，是明年壽險業面臨的最大風險；有一位甚至擔心會有金融風暴來襲；另一位則是擔心疫情及政治造成股債市不穩定。

針對2022年保單責任準備金利率，僅有五位壽險高層覺得明年中保單預定利率有機會拉高，16位覺得全年都不會升息，最快要到2023年或2024年壽險保單利率才會走出谷底。

2021年前八月壽險稅前獲利已達3,386億元，估計9月可破3,500億元，創下壽險史上最賺錢的紀錄，但壽險高層對於即將到來的2022年都有極高的「不安全感」，沒有任何一位認為明年會「日正當中、前途光明」或「豔陽高照、再創顛峰」，即今年的高獲利是百年難遇的機緣，明年是否還能賺這麼多、經營是否順風順水，仍有變數。

大部分高層都覺得，明年最可能是驚濤駭浪，富貴險中求，只要接軌IFRS17相關細則底定，保單不再殺價競爭，即可能守得雲開見月明，經營會逐步穩定。

(時報資訊)