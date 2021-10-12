雙十節連假前新台幣雖貶破28元大關，但今年以來至10月8日對美元累計仍升值1.65％，續穩居最強亞幣地位；反觀日圓直直落，11日一度觸及113日圓，今年以來累計狂洩8.7％，一來一往，新台幣對日圓交叉匯率在暌違六年多後，又見4日圓價位。

匯銀主管表示，國際美元指數10月一舉衝高至94，但今年以來一直位居最強亞幣的新台幣，升幅也幾乎被收回一半，最高是6月11日的27.631元，當時對美元累計升幅3.17％，雙十節連假前的10月8日新台幣為28.046元，今年以來對美元升幅僅剩1.65％；反觀日圓從年初對美元為102日圓，11日盤中一度貶破113日圓，貶幅逐月加大。

因此新台幣對日圓交叉匯率在9月底又見到4日圓價位，可說是六年多來進場買日圓的最佳時機，應是哈日族超前部署，等未來全球解封後，爽玩日本、大省旅費。

其實新台幣相對強勢下，不止日圓，其他六大外幣的美元、歐元、人民幣、澳幣、英鎊等，現在都是不錯的進場時機。匯銀指出，今年以來對美元匯率除新台幣升值，人民幣也升值1.41％，英鎊小漲0.46％，買進人民幣及英鎊可能比較無感，但歐元及澳幣各重挫6.49％及5.67％，現在進場買進都很划算。

匯銀主管認為，市場對美國聯準會（Fed）縮減購債及升息預期，目前仍普遍認為將提前，國際美元將維持在高檔，11日亞洲主要股匯市漲跌互見，雙十節連假過後12日開市，新台幣走勢主要仍看外資動向和出口商拋匯拉鋸結果。

(時報資訊)