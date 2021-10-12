根據本報針對21位壽險公司董總、商品精算副總進行的問卷調查，有15位、即逾七成壽險高層預估2021年新契約保費將重返兆元規模，且其中14位還預估2022年仍將比今年成長，即連續兩年新契約保費都將逾兆元，擺脫2020年新契約保費僅9,168億元的「墜崖式衰退」窘境。

今年前八月新契約保費業績達6,868億元，較去年同期成長8％以上，預估9月應也有800億元以上，則第四季只要每月平均都有778億元業績，全年就篤定可破1兆元，比去年成長9％以上。

至於2022年，八成以上受訪高層預估新契約業績會比2021年成長，有12位估微幅成長1～4％，有四位估成長5～9％，甚至有一位估會成長10％；但同時間也有四位估會衰退，其中三位認為會衰退5％以內，一位估衰退6～10％。

整體來說，有六位壽險高層認為2021年新契約保費不會破兆元，三位認為2022年也沒有機會破兆元，算是比較悲觀者；但大部分高層都認為這二年壽險業績，將走出金管會規定最低死亡保額門檻及疫情的影響，重新找回成長動能。

2021年前八月最夯的保單是投資型保單，新契約保費約近3,900億元，約占整體新契約保費的56.8％，估計全年投資型保單新契約保費約可破5千億元，有機會創單年新高銷售量。

壽險高層中有17位認為，2022年依舊會是投資型保單一馬當先，即有八成以上董總、商品精算副總預估投資型保單仍將獨領風騷，且有逾六成高層（14位）估2022年投資型保單占新契約保費占比仍可破50％、甚至可能逼近60％。

明年第二被看好的保單是利變型保單，且以美元計價為主，主要是目前美元保單利率及宣告利率都比新台幣保單高，且若短期內新台幣對美元依舊強勢，美元保單依舊會是明年另一主力商品。

(時報資訊)