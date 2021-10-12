去年第四季至今，新台幣對美元匯率一直維持偏強走勢，期間雖出現修正，但強勢格局不變，今年6月1日更曾升至27.637，創下1997年4月18日以來最高水準。放眼全亞洲國家貨幣對美元匯率，新台幣升值幅度亦位列前段班。何以如此？影響一國匯率走勢的因素甚多，而助長本波新台幣對美元匯率強勢的力道有三：一與二是台灣例外論（Taiwan Exceptionalism）發酵與央行未積極調節的國內經濟與金融情勢；三是美元呈現弱勢的國際金融環境。其中，又以台灣例外論的牽動力量最為巨大。

眾所周知，台灣是出口導向型經濟體，受國際景氣榮枯表現影響至深，是以當去年下半年起，全球製造業強勁成長推動經濟復甦，促使世界貿易量急速上揚下，台灣出口暢旺，令商品貿易順差持續增加，助長經常帳順差擴大，支撐新台幣匯率走強。同時，過去經驗顯示，每當出口帶動台灣製造業PMI明顯高於全球，出現台灣經濟表現較全球突出的「台灣例外論」情形時，新台幣對美元匯率均會相應走強，何況去年下半年至今，全球深陷晶片荒危機，更讓晶圓代工大國的台灣出口尤為強勁，台灣製造業PMI高於全球的現象持續不歇，新台幣對美元匯率自然續強。再加上觀察每日外匯交易資料與新台幣名目有效匯率指數走勢可知，過往習於在尾盤調節匯率的台灣央行，在這段期間並未積極進場干預，使新台幣匯率得以反映市場供需而走強。

再者，美元指數從去年第一季99.05的水準一路下滑至第四季的89.94，跌幅將近9.2％，今年第一季雖回升至93.23，但第二季再跌至92.44，美元指數延續疲弱走勢，亦助於支撐新台幣走強。

展望未來，2022年新台幣對美元匯率是否會如今年般，呈現明顯偏強態勢？答案是明年新台幣在全球雖仍屬強勢貨幣，但強度將不如今年，其原因有三：一是前述的台灣例外論效應將逐漸降低。今年以來，台灣貿易餘額於1、4、5、7月超越2016～2020年同月的最高餘額甚多，但8月卻跌出貿易餘額區間之下，即便9月回復，預料之後應難有今年多次貿易順差超越2016～2020年同期的絕佳表現，使新台幣不會像今年第二季般強勁。

二是美元指數與全球景氣有著反循環（anti-cyclical，即全球景氣好時美元弱，景氣差時美元強）關係，依一國貨幣與OECD綜合領先指標相關係數即可見一斑，全球商品出口對GDP比率與名目廣義美元指數（美元兌主要貿易國家貨幣匯率加權平均）走勢，長期看來也有著明顯的負向關係，惟其背後的機制與原因仍是各界研究的熱門議題。最近國際金融文獻便透過「匯率的金融管道」（the financial channel of exchange rate）」企圖解釋此一關係，在全球供應鏈複雜，中間產品於國際間進出口頻繁，且全球貿易活動又多以美元計價，與此相關的營運資金龐大，出口商極需依賴美元貿易融資支撐業務運作。於是，當美元強勢時，出口商因產品售價具有短期僵固性，遂在考量後續營運成本將提高與經營效益恐下降的情勢後，多半會減少貿易融資金額，進而限制了出口商的擴張動能，連帶使出口縮減；反之，當美元走弱時，企業進行美元融資與貿易的成本較低，較易趁勢擴張業務規模，有利於整體出口。

據此推論，2022年全球經濟雖有望延續成長，但擴張幅度料將遠不如今年，尤其是今年以來全球貿易成長速度已有所放緩，未來美元理應不會持續走弱。Bloomberg對美元指數的共識預測即顯示，明年各季底的預測值分別為91.8、92.2、91.7、91.75，顯示市場認為美元將終止走弱趨勢，轉呈平坦化現象。

三是有別於今年主要央行大推寬鬆貨幣政策，近來美國聯準會在國內通膨持續走高的壓力下，已著手研議讓政策轉向。若聯準會內的鷹派聲浪轉強而提前減購債券，其他央行勢必跟進，主要央行資產規模的增幅將不若以往，預料流入股市的資金亦將相應縮水，外資流入台灣股市的力度也將較前減弱，不致再推升新台幣。要是聯準會更進一步將升息時點提前，利差因素及市場的美元流動性受約制均有利美元走強。就像今年6月、9月會期，聯準會釋出偏鷹派訊息後，2年期公債殖利率旋即跳升、美元指數也走揚。也就是說，只要未來聯準會內的鷹派聲浪增強，美元指數也將相應走揚，新台幣對美元匯率將難以維持此前的強勁走勢。

要言之，儘管2022年台灣經濟仍將維持明顯成長，但影響今年新台幣匯率甚大的台灣例外論效應將逐漸降低，加上主要國家央行資產負債表增幅趨於縮減，與對聯準會的升息預期，均使美元不至於繼續走弱，熱錢亦不再大幅進入台灣在內的新興市場，新台幣走強因素將漸消褪，預料明年新台幣對美元匯率將以28字頭為常態。

(時報資訊)