能源價格飆升、各國央行開始緊縮貨幣政策，華爾街著名大空頭見此一幕，愈發感受到現在美國和2008年夏天，金融危機時的氛圍相似，當初油價一度飆到約150美元；如今能源危機不斷延燒，他大膽預測，10年期美債殖利率恐將一路上升到2.25%，屆時股市可能會無預警崩跌，甚至是一場科技股的大熊市。
外媒報導，法國興業銀行分析師、著名空頭愛德華茲（Albert Edwards）在最新報告中表示，能源價格不斷走高，外加各國央行開始計畫緊縮貨幣政策，這一切都讓人想起2008年7月金融危機的背景。
通膨迄今仍於高點徘徊，儘管各國央行多次重申「通膨為暫時性的」，但當前能源價格飆升，帶來了很大的不確定性，勞動力就業市場疲軟、能源價格和生活成本的上漲等，給家戶帶來嚴重打擊，在物價和薪資之間產生惡性循環。
隨著通膨持續走高、Fed緊縮政策的疑慮，愛德華茲預測10年旗美債殖利率將觸及2%，甚至是2.25%；屆時將對股市造成劇烈動盪，尤其是自疫情以來，不斷走高的科技股。
愛德華茲預估，若30年期美債殖利率從現在2.1%升至2.4%，科技股將跌約15%，「所以試想一下，若10年期美債殖利率從1.5%，大幅上升到2.25%，可能將迎來一場科技股大熊市」。
愛德華茲呼籲投資人審視思考，這可能將是投資人現在所面臨最大的風險，能源價格攀高、債券殖利率上升等，可能將引爆一場出乎所有人意料的衰退。
(時報資訊)
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