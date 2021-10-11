買房是人生大事，但眼見房價日益高漲，讓許多預算有限的購屋族望之卻步，但有網友近日看到在高雄市區有一棟508萬的透天厝，地坪達17坪，不過60年屋齡太過老舊，故躊躇不決。許多網友看了地段，建議原PO快買，「便宜死了」、「那個價值是地吧」、「快買」。
1名網友在PTT上發文，在路上看到房仲刊登的廣告，高雄市區有1棟508萬的透天厝掛售，在美術館旁邊，周邊生活機能完整，緊鄰家樂福、火車站、輕軌，皆在10分鐘內可達。
原PO表示，這棟透天地坪17坪，且屋主已經整理過，但屋齡老舊高達60年，「請問各位該衝嗎？」。
貼文曝光後，許多網友皆建議原PO快買，鑒於地段價值，對其便宜程度也驚呼連連，「日本都有百年房子花3000萬裝潢了，這才60年，買了啦」、「這就買地送屋阿」、「那個價值是地吧」、「買，打掉重蓋再花個200，怎樣想都賺」、「便宜死了」、「便宜耶，在美術館哪？」、「等於就是買地吧應該還行」、「60建物殘值幾乎為零，全都是土地價值」。
另外，由於台灣地震活動十分頻繁，這棟透天厝屋齡高達60年，有部分網友擔憂屋況，「60年，結構還ok嗎? 住在古蹟裡很抖」、「17最好查一下建蔽、容積率，重蓋可能剩13」、「60年，你不怕震死當然可以」、「你不怕下次小地震倒?」。
(時報資訊)
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