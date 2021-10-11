全球對抗氣候變遷能量滿滿，但若少了中國與美國參與，也是枉然。美中溫室氣體排放量合計占全球一半以上，但兩國相處卻不融洽。
氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）即將在英國格拉斯哥召開，專家認為，美中合作若有突破，或能催化歷史性的氣候變遷協議達成，但美中關係冰冷，其實也不是世界末日。
美中加緊努力減排，但分析家認為兩國行動都太過溫和，遠遠無法達成聯合國控制全球升溫在攝氏1.5度以下、避免氣候變遷最慘影響的目標。
領導大型氣候行動的加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）主席尼柯爾斯（Mary Nichols）表示：「即使美中政府不能就任何事情達成實質協議，我覺得或許還是有很多空間採取認真作為，因為兩國都可以、也願意自己做很多事。」
「但那不代表協議就無關緊要，沒有明確的協議，其他國家會不願意行動。」
美國總統拜登政府形容北京是美國最大的長期挑戰，拜登政府雖升高了針對人權、台灣、貿易等關切事項的壓力，仍尋求就氣候議題與中國接觸。
美國氣候特使凱瑞（John Kerry）最近在演講中表示：「美中意見不合本來就不是祕密，但在氣候議題方面，合作是掙脫現今世界共同自殺協議的唯一方法。」
凱瑞曾兩度前往中國，但他最近一次造訪時，中國外交部長王毅發出了警告。
王毅說：「中美氣候合作不可能脫離兩國關係大環境。」
此言讓華府擔心拜登與凱瑞的作法可能適得其反，反讓中國得以拿氣候議題為槓桿。
但中國國家主席習近平後來做出重要一步，他告訴聯合國，北京將停止在海外建設燃煤發電廠。
美國加州大學洛杉磯分校環境與氣候變遷研究所（Emmett Institute on Climate Change and the Environment UCLA）教授王立德（Alex Wang）表示，美中會開始「爭第一」，爭著看誰做得更多。
「如果中國領導人覺得落於人後，應該會帶來一些壓力，讓他們採取進一步行動，而這也會是漠視國內化石燃料業或煤礦業聲音的原因。」
(時報資訊)
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