近期全球能源嚴重短缺，國際油價年初以來飆漲64%，天然氣價格更是在過去6個月翻漲一倍以上，皆創下7年來新高，煤炭價格則是突破歷史新高。這些因素引發通膨維持高檔、經濟成長趨緩的停滯性通膨疑慮，經濟學家指出，能源價格飆漲，推高物價、壓抑消費者支出走升，最終引發美國經濟復甦減緩力道。
據華爾街日報報導，不只油氣煤價格大漲，燃料油今年也上漲68％，美國加油站過去1年上漲近1美元，美國平均每加侖達到3美元以上。這將推升美國運輸成本，商品價格攀升，牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家Kathy Bostjancic表示，這對消費者來說等於是額外課稅。
Kathy Bostjancic指出，在經濟復甦之前，通常指會看到價格漲速緩慢上升，甚至是停滯，並看到黏著性強勁的通膨。
總部位於赫爾辛基的Nordea Bank ABP 分析師 Andreas Steno Larsen悲觀認為，能源價格上漲，讓美國明年經濟復甦力道從原本的3.5%降至 1.5%。雖然預期未來幾個月的油價與天然氣價格都維持平穩，但他認為明年最壞的時機，將是某個時間點再飆40%，將足以讓美國與全球經濟在2022年步入短暫衰退。
今年先是德州暴雪推高能源需求，今年8月底颶風艾達襲擊墨西哥灣，導致美國天然氣產能停擺，同時歐洲也面對天災、風力發電減弱，能源庫存下調，加上推動減排行動，導致能源供應比以往緊繃，進而推高煤炭價格。
信評機構穆迪（Moody's）預計，油價到明年初，將從目前的每桶79美元上漲至80~90美元；天然氣價格將從目前每百萬英熱單位（MBTU）5.5650美元上漲至6.50~7美元。
摩根大通也給出未來3年油價若飆漲到最壞的情況，可能在2025年來到每桶190美元。美國勞工部數據指出，今年8月電價比去年上漲5.2％，創2014年初來最大漲幅。由於能源占消費者支出很大比重，8月的數據顯示有7成增幅來自能源相關費用。
Delta變種病毒在今年夏天於亞洲經濟體肆虐，這導致新一輪商業活動限制以及消費者支出趨於保守，亞特蘭大聯邦儲備銀行估計，今年經濟成長率將從第二季的6.7%降至第三季的1.3%。
歐洲、亞洲經濟也同時面臨價格上漲問題，但對於美國來說，天然氣供應主要都是來自本土，不像原油庫存那麼緊繃。位於華府的調研機構 ClearView Energy Partners LLC董事總經理Kevin Book表示，能源價格對於美國公用事業費用影響各有不同；顧問公司 RSM US LLP 首席經濟學家Brusuelas指出，美國家庭擁有超過2兆美元的超額儲蓄，這相比歐洲、亞洲等經濟體來說，更有能力吸收能源引發漲價造成的任何衝擊。
然而，能源價格上升所帶來的衝擊，還是會對美國聯準會(Fed)造成壓力，Fed主席鮑爾日前就針對通膨與就業市場問題評論，認為這是個矛盾的政策，若想要控制一方，另一邊就會開始上升，市場認為若通膨真的達到Fed不能忍受程度，將開始進行縮減購債行動(Taper)，讓寬鬆貨幣政策提早退場。
(時報資訊)
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