在日前《Forbes》公布的美國富豪400強榜單中，莫德納聯合創辦人暨董事長艾菲洋（Noubar Afeyan）名列其中，財產接近50億美金（約新台幣1400億）。看似風光，但根據《紐約時報》報導，這是莫德納追名逐利，優先出貨疫苗給富裕國家的結果。令莫德納趕緊補破網，宣布了增產以及將在非洲設廠的計畫。

《紐約時報》根據追蹤疫苗出貨數據的Airfinity公司之資料，發現莫德納出貨給低收入國家的疫苗數量僅約100萬劑。且少數與莫德納達成疫苗供貨協議的國家中，至少有三個國家的政府官員透露，它們的採購價格高於美國或是歐盟。報導指稱，莫德納公司唯一的產品就是當前的新冠肺炎疫苗，與其他藥廠還有多支藥品不同，所以他們的疫苗是否取得成功至關重要。

針對外媒的指控，莫德納的回應是已經增加投資，尋求在2022年可以向低收入國家供貨10億劑。此外也指出預計將在非洲設廠，但是沒有明確公布具體時間點。

根據《IOL》網站報導，莫德納計畫因為要在非洲設廠，將投資5億美金（約新台幣140億），能夠達成每年增產5億劑mRNA疫苗的目標，其中也包含他們針對預防新冠肺炎的疫苗。

幾個月以來，世界衛生組織（WHO）以及非洲國洲都讚在敦促製藥廠能在非洲建立疫苗工廠，為得是改善當前新冠肺炎疫苗大多被富有國家囤積的情況。根據非洲疾病管制暨預防中心（Centres for Disease Control and Prevention Africa CDC）主任恩肯加松（John Nkengasong）的說法，截至上周四（7日）非洲國家人口約僅有4.5%達到完全接種（兩劑）。

莫德納預計在非洲建立的工廠，預計將包含原料生產、裝瓶與包裝的能力。根據莫德納方面說法，他們將很快開始進行選址與決定在哪個國家設廠的相關工作。莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）指出，預計在這家工廠中生產mRNA疫苗相關產品，以及當前公司的新冠肺炎疫苗。

至於莫德納在非洲的疫苗工廠將選址何處，健康領域的專家指出，預期南非、盧安達以及塞內加爾等國有望入選。但報導指出，有一位涉入在推動疫苗廠在非洲設廠事務的南非官員指出，他對於莫德納的聲明是一無所知。

(時報資訊)