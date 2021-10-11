高市府針對振興五倍券推出一系列活動，其中8日起推出持200元五倍券可換400元商圈夜市券活動，連日來在各地商圈、夜市發酵，帶動業績成長逾3成。今（11）日三鳳中街排隊人龍近1公里，幾乎看不見盡頭。高市經發局也回應廣大民意，預告將陸續推出加碼發放場次。
經發局指出，商圈夜市券首波活動，8日起至11日連假期間，在全市19處商圈、28處夜市於公告指定時間、地點開放民眾兌換，須攜帶身分證字號證明文件，持200元面額紙本振興券即可兌換400元商圈夜市券，限本人領取，不可代領，每人每場每日限兌換一份，可於貼有「商圈夜市券合作攤商店家」貼紙的合作攤商、店家使用，使用期限至明年4月30日止。
今天各商圈夜市兌換點人氣相當旺，三鳳中街商圈原訂2時開始發放，未料1時許人龍湧現，幾乎看不到盡頭，綿延將近1公里。家住三民區的張小姐透露，原本不知這項活動，還好友人告訴她這個好康才趕緊到場換，沒料到人這麼多。
三鳳中街管理委員會主委伍進昌透露，商圈夜市券兌換情形踴躍，讓商家平均生意成長約3成，更有店家生意甚至翻倍。瑞豐夜市管理顧問公司經理陳秝敏也笑說，太多人來兌換，還一度向市府追加券數，讓更多民眾都能領到券，她肯定「這個政策真的很強」，攤商生意也大約增加3成，期盼市府能再加碼發放。
經發局坦言，近來兌換商圈夜市券的民眾確實很多，目前是首波兌換活動，後續會根據各商圈夜市需求，繼續安排來加碼支持商圈夜市，屆時再對外公布。
(時報資訊)
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