受到能源供給鏈失衡的衝擊，全球能源價格持續飆升，成為經濟復甦與未來發展的隱憂，有專家認為，若原油價格來到每桶100美元的高價，將會打壓美股的樂觀情緒，並對多數市場及股市產生廣泛影響。
綜合外媒報導，道富環球投資（State Street Global Advisors) 首席投資策略師Michael Arone認為，油價每桶100美元會是一個關鍵價位，「如果油價繼續攀升，會持續打壓股市情緒，若突破此價位，我認為將影響人們對經濟成長、通貨膨脹甚至利率的預測，這會對多數行業與股市產生影響。」
不過，市場研究公司Capital Economics分析師上周發布的報告則認為，能源價格上漲可能給債務殖利率帶來更大的上行壓力，而最近幾周，美債殖利率的飆升已經擾亂股市，尤其是科技股。
摩根大通分析師也不擔憂此危機的衝擊，目前的能源價格不至於對經濟成長產生負面影響，「市場能夠消化的最高價格落在130美元左右，因為經濟成長與消費支出在2010至2015年有良好運作，而當時的平均油價超過100美元。」
從8月底至今，原油價格已飆升超過25%，布蘭特原油每桶價格突破80美元，創下3年來新高，同時西德州（WTI）原油的價格也創下2014年11月以來的新高。
另外，目前歐洲的天然氣價格已較9月初上漲1.3倍，是去年同期的8倍，東亞的天然氣價格與9月初相比，已上漲85%，此外，美國雖然是天然氣主要出口國，但目前的價格已經飆升至13年來新高。
(時報資訊)
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