港股恒生指數11日上午收盤大漲逾550點，午後漲幅略有收斂，但仍維持400點以上漲幅，全天收盤漲487.24點、漲幅1.96％，收25325.09點，成交1,629.28億港元。
恒生指數連續3個交易日收漲，從6日跌破24,000點水位開始反彈，收復逾千點。
恒生科技指數11日日全天高漲，午後漲幅更甚於上午，一度漲近4％，收盤漲3.17％報6,403.69點。美團、京東漲逾8％，阿里巴巴漲近8％，百度漲逾6％，京東漲5.20％，騰訊漲2.95％。
黃金股、汽車股、太陽能股走強，紫金礦業收盤大漲8.2％，中國黃金國際漲逾6％。五菱汽車漲逾8.5％，比亞迪漲逾5％，長城汽車漲近4％。福耀玻璃漲逾5％，福萊特玻璃漲逾4％，彩虹新能源漲近4％。
(時報資訊)
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