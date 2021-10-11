不少人都擁有一夜致富的夢想，因此會購買彩券試試手氣，但許多頭獎得主的生活，往往不如想像中美好。英國一名男子在19歲就中了彩券頭獎，領回970萬英鎊（約新台幣3.7億）的獎金，然而他卻大肆揮霍、到處玩樂，短短10年就花光獎金、宣告破產，妻子也因為他出軌而離開。不過近日有消息傳出，這名男子已經改過自新，並和前妻復合。

根據《每日郵報》報導，英國男子卡羅（Michael Carroll）2002年時，用1英鎊（約新台幣38元）買了一張彩券，沒想到竟幸運中頭獎，贏得970萬英鎊獎金，當時他年僅19歲。從此之後，他大肆揮霍這筆意外之財，拿來花在喝酒、毒品、跑車、度假，甚至還開了許多場性愛派對，卡羅對此從不避諱，誇口炫耀曾和4000名女性發生過關係，還自嘲是個不折不扣的酒鬼。

卡羅在2003年和妻子艾特肯（Sandra Aitken）結婚，且育有一女，但丈夫荒淫的生活態度讓她忍無可忍，於是在2008年離婚，艾特肯事後接受採訪時透露：「卡羅自認為是個大人物，比其他人還要優秀，只因為他有錢，身邊全是小跟班。我離開他是因為他在喝酒和毒品上花掉近千萬，還和妓女偷情」。

但卡羅並沒有因為婚姻失敗而改變生活態度，他仍經常被拍到穿著名牌服飾、過著奢侈的生活，還因為脫序行為上法庭30多次，更多次進出監獄；雖然他的會計師在2005年就警告過他，資產已經剩下最後100萬英鎊（約新台幣3820萬），不過卡羅依舊揮霍無度，最終在2013年宣告破產，且重新開始領求職補助金。

在最低潮時卡羅曾入住為了街友準備的旅館，之後3個月他努力求職，找到一份餅乾工廠的工作，還獲得在屠宰場工作的許可證，2019年他搬家到蘇格蘭擔任煤礦工人，就算處境大不如前，卡羅仍堅稱自己不後悔，「這是我一生中最美好的10年，而且只花了1英鎊」。

近日有消息指出，他和前妻艾特肯已經復合，並在本月3日完成再婚，知情人士透露：「卡羅已經冷靜許多，現在很努力工作，日子過得也算不錯」、「過去幾個月事情發生得很快，他們重新墜入愛河，現在非常幸福，以前的事情也早就不在意了」。

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(時報資訊)