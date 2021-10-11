中國社會科學院工業經濟研究所期刊《China Economist》發布的2021年第3季度「中國經濟學人熱點調研」結果顯示，經濟學人預判大陸2021年第3季度GDP增速為7.8％左右，預判2021年全年GDP增速為8.2％左右。

全年經濟形勢上，判斷2021年大陸全年經濟增速在6.0％及以上的經濟學人占比76.0％，在7.0％及以上的的經濟學人占比53.8％。

中國經濟學人對大陸東部、中部和西部地區的2021年全年經濟增速的預判均值分別為7.9％、8.7％和8.0％，全國綜合預測值為8.2％左右。

與此同時，中國經濟學人預判外貿持續良好勢頭。參與調查的經濟學人中有65.0％的認為第3季度出口量會較去年同期上升，同時分別有50.6％、25.7％的經濟學人認為第3季度出口量會較第2季上升和基本持平。本期中國經濟學人外貿景氣指數為127，比上季度調查下降14個點。

中國社會科學院工業經濟研究所研究員李鋼介紹，此次接受調研的經濟學人中，27.2％來自高校老師，23.4％來自企業，來自政府機關和金融機構的經濟學人占比分別為7.8％、7.0％。

(時報資訊)

#經濟學人 #中國經濟 #GDP #調研 #大陸

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.65(0.02%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.46(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28498.20 +449.26(1.60%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
25325.09 +487.24(1.96%)
16:08
上證指數
3591.71 -0.46(0.01%)
15:01
深圳成指
14367.60 -46.56(0.32%)
16:29
英國FTSE
7105.00 +9.45(0.13%)
17:01
法國CAC
6547.90 -12.09(0.18%)
17:01
德國DAX
15176.68 -29.45(0.19%)
17:01

延伸閱讀