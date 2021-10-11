中國社會科學院工業經濟研究所期刊《China Economist》發布的2021年第3季度「中國經濟學人熱點調研」結果顯示，經濟學人預判大陸2021年第3季度GDP增速為7.8％左右，預判2021年全年GDP增速為8.2％左右。

全年經濟形勢上，判斷2021年大陸全年經濟增速在6.0％及以上的經濟學人占比76.0％，在7.0％及以上的的經濟學人占比53.8％。

中國經濟學人對大陸東部、中部和西部地區的2021年全年經濟增速的預判均值分別為7.9％、8.7％和8.0％，全國綜合預測值為8.2％左右。

與此同時，中國經濟學人預判外貿持續良好勢頭。參與調查的經濟學人中有65.0％的認為第3季度出口量會較去年同期上升，同時分別有50.6％、25.7％的經濟學人認為第3季度出口量會較第2季上升和基本持平。本期中國經濟學人外貿景氣指數為127，比上季度調查下降14個點。

中國社會科學院工業經濟研究所研究員李鋼介紹，此次接受調研的經濟學人中，27.2％來自高校老師，23.4％來自企業，來自政府機關和金融機構的經濟學人占比分別為7.8％、7.0％。

(時報資訊)