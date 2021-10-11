【時報-台北電】合一(4743)公告，接獲美國FDA通知受理傷口敷料ON101醫材510(k)申請，本案為FDA同意依510(k)相關法規審查ON101醫材，後續尚須經過法規與科學審查過程。
未來計畫取得美國FDA實質等同(Substantial equivalent)及同意上市函後，向美國FDA官網登錄上市。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。(編輯整理：廖小蕎)
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【時報-台北電】合一(4743)公告，接獲美國FDA通知受理傷口敷料ON101醫材510(k)申請，本案為FDA同意依510(k)相關法規審查ON101醫材，後續尚須經過法規與科學審查過程。
未來計畫取得美國FDA實質等同(Substantial equivalent)及同意上市函後，向美國FDA官網登錄上市。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。(編輯整理：廖小蕎)
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