【時報-台北電】香港信報報導，大陸商務部日前會同財政部、國家發改委共同收儲3萬噸中央儲備豬肉，並分批存儲在12個省份，做好調節工作，以維護豬肉市場能順利平穩運行。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸經濟 #豬肉

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.65(0.02%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.46(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28498.20 +449.26(1.60%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
25325.09 +487.24(1.96%)
16:08
上證指數
3591.71 -0.46(0.01%)
15:01
深圳成指
14367.60 -46.56(0.32%)
16:29
英國FTSE
7105.00 +9.45(0.13%)
17:01
法國CAC
6547.90 -12.09(0.18%)
17:01
德國DAX
15176.68 -29.45(0.19%)
17:01

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