南韓影集《魷魚遊戲》爆紅，有分析師看過後從中領悟、歸納出投資3大道理，包括做股票應該一、多做功課，研究基本面；二、投資要懂得善用技術分析等技巧；三、不要輕信法人報告的目標價，看籌碼面最真實。

隨著消費者收視型態的改變，線上影音串流平台躍升為主流，Netflix（網飛）原創韓劇《魷魚遊戲》席捲全球，自9月播出以來，迅速登上美國、韓國、日本、台灣、加拿大、澳洲等國收視排行榜冠軍寶座，不僅帶動新一波用戶成長，也激勵股價大漲，就連台股中持有Netflix的ETF也成為市場矚目焦點。亞洲投顧分析師胡毓棠也在《錢線百分百》節目分享觀賞《魷魚遊戲》後領悟的投資3大道理。

首先，男二朴海秀因為知道主辦方前一晚在煮糖水，於是猜測是椪糖遊戲，因而選擇了三角形輕鬆過關，胡毓棠表示，從這裡領悟出在股票市場應該多做功課，研究基本面，如果有一些資訊可以先知道，在做決策的時候就可以幫助進行研判。

主角李政宰雖然事前不知道要玩椪糖遊戲，拿到了傘，最後用舌頭舔的方式過關存活下來，胡毓棠指出，這裡領悟到投資要有方法，如果靠主辦單位給的針慢慢弄，太難了，主角最後想到用舌頭舔，這就是有方法、有技巧，就能過關，投資也是一樣，要懂得善用技術分析等技巧，就可以更輕鬆、更準確地提高自己的勝率。

第三個領悟是彈珠遊戲，胡毓棠說，朴海秀當時剩下最後一顆彈珠，眼看就要GG了，但他用花言巧語騙了對手阿里，最後才存活下來，在爾虞我詐的股市裡，領悟到的就是法人報告的目標價不要輕易相信，看籌碼面最真實，例如法人說貨櫃航運上看多少，不要隨便相信，法人說好，實際上也有買，就可以相信是真的好，但法人說很好，結果卻在賣，就代表不好，因此，做比說更重要。

他也進一步舉貨櫃航運股為例，從第一項領悟的產業資訊來看，達飛、赫伯羅德宣布凍漲，可能暗示貨櫃運價觸頂，再從第二個領悟的技術分析來看，利多不漲，且均線呈現空頭排列，最後觀察法人籌碼，雖然法人報告是看好航運股，但最近3個月反而呈現大幅賣超，都可以作為操作時的參考。

(時報資訊)