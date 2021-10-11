【時報-台北電】證券時報e公司訊，今(11)日A股三大股指開盤漲跌互見，盤中表現分化，收盤均轉跌，滬深兩市成交額約9921.8億元人民幣，未破兆關。進一步看三大股指走勢，滬指開高走低，收跌0.01%、報3591.71點；深證成指收跌0.32%、報14367.6點；創業板指收跌1.45%、報3196.19點。

　盤面上，煤炭、航天軍工、通信設備、銀行、保險、汽車行業板塊衝高，豬肉股午後拉升，水務、供氣供熱、環境保護、電力行業板塊呈現修正格局。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#A股 #煤炭

重要商品行情

（更新：2021/10/11）
紐約近月RBOB汽油
2.3662 +0.04
倫敦三個月期銅
9361.00 +81.00
紐約近月天然氣
5.565 -0.11
紐約近月黃金
1757.4 -1.80
日本近月RSS3橡膠
201.00 +4.00
芝加哥近月黃豆
1243 -4.25
芝加哥近月玉米
530.5 -3.50
紐約近月輕質原油
79.35 +1.05
BDI綜合指數
5526 -124.00
紐約近月棉花
110.6 -1.01
倫敦三個月期鎳
19221.00 +957.00
倫敦近月布蘭特
82.39 +0.44

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