【時報-台北電】證券時報e公司訊，今(11)日A股三大股指開盤漲跌互見，盤中表現分化，收盤均轉跌，滬深兩市成交額約9921.8億元人民幣，未破兆關。進一步看三大股指走勢，滬指開高走低，收跌0.01%、報3591.71點；深證成指收跌0.32%、報14367.6點；創業板指收跌1.45%、報3196.19點。
盤面上，煤炭、航天軍工、通信設備、銀行、保險、汽車行業板塊衝高，豬肉股午後拉升，水務、供氣供熱、環境保護、電力行業板塊呈現修正格局。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】證券時報e公司訊，今(11)日A股三大股指開盤漲跌互見，盤中表現分化，收盤均轉跌，滬深兩市成交額約9921.8億元人民幣，未破兆關。進一步看三大股指走勢，滬指開高走低，收跌0.01%、報3591.71點；深證成指收跌0.32%、報14367.6點；創業板指收跌1.45%、報3196.19點。
盤面上，煤炭、航天軍工、通信設備、銀行、保險、汽車行業板塊衝高，豬肉股午後拉升，水務、供氣供熱、環境保護、電力行業板塊呈現修正格局。(編輯整理：廖小蕎)
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