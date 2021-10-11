第11輪疫苗預約於今（11）日上午10時開放，第12輪疫苗也即將開打。至於第12輪施打對象、年齡層為何？指揮中心發言人莊人祥表示，AZ、莫德納及BNT三種疫苗都同步開打，且BNT全年齡層都可打得到了。
莊人祥指出，目前初步規劃第12輪接種疫苗為AZ、莫德納及BNT，AZ部分還在等最一批貨到來；BNT因第11期是開放到45歲以上，第12期規劃23歲至44歲可接種，「也就是說到第12期，幾乎全年齡層都可打得到。」
莊人祥補充說，第12輪規劃在10月18日到20日預約接種，10月22日至31日為施打疫苗時間。
至莫德納疫苗接種的二劑人數為何？莊人祥表示，目前已到貨113萬劑，應會接種到7月16日前已施打一劑的70歲以上長者，之後莫德納還會陸續到貨來台，目前初步規劃7月16日後，接種對象為70歲以下，但因第12期疫苗施打仍在規劃狀態，仍有可能變動。據了解，7/16日前已打完第一劑莫德納，苦等二劑約百萬人，這批113萬劑封緘後，應都打得到。
(時報資訊)
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