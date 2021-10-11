今天是國慶連假的最後一日，下一次的連假則須等到12/31起的元旦連假！根據行政院人事行政總處已公布的「中華民國111年政府行政機關辦公日曆表」，明年春節假期長達9天，另外在上半年的228連假、端午節連假期間，假如民眾自行請假4天的話，將會有9天休假。
根據行政院人事行政總處公布的2022年假期來看，3天以上之連續假期總計有8個，分別為元旦、農曆春節、228、兒童節和清明節、端午節、中秋節、國慶日、2023年元旦。假如民眾想要將假期延長，加上請假天數的話，延長假期的話，以228連續假期為例，3/1-3/4請假，那麼可從2/26日休到3/6，等於請4日放9天。
以下為《中時新聞網》特別整理2022年請假攻略：
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：