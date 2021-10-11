圖為雙十國慶連假期間，深坑老街湧入許多民眾，享受著久違的假日生活。（鄧博仁攝） 2022年假期。(取自行政院人事行政總處) 2022年假期。(取自行政院人事行政總處) 今天是國慶連假的最後一日，下一次的連假則須等到12/31起的元旦連假！根據行政院人事行政總處已公布的「中華民國111年政府行政機關辦公日曆表」，明年春節假期長達9天，另外在上半年的228連假、端午節連假期間，假如民眾自行請假4天的話，將會有9天休假。

根據行政院人事行政總處公布的2022年假期來看，3天以上之連續假期總計有8個，分別為元旦、農曆春節、228、兒童節和清明節、端午節、中秋節、國慶日、2023年元旦。假如民眾想要將假期延長，加上請假天數的話，延長假期的話，以228連續假期為例，3/1-3/4請假，那麼可從2/26日休到3/6，等於請4日放9天。

以下為《中時新聞網》特別整理2022年請假攻略：

2022年放假攻略。(中時新聞網製表)

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