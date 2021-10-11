近二年來，隨著政府大力鼓吹基金投資，包括集保公司成立「基富通」平台鼓勵小資族以定時定額來加入基金投資行列，使基金投資在國內更風行，接下來最重要的不外於如何操作才有可觀的報酬率？對此，一位對股市及資本市場有數十年觀察經驗的金融業高層提出了「雙二十法則」建議年輕人採取，因為時間是釐平風險最好的法寶。
昨日適逢雙十國慶，這位金融業高層對此進而指出，年輕人在投資上應該要有「雙二十」的概念，他進而以25歲的年輕人為例說明，一位從25歲開始扣款的年輕人，累積至45歲是第一階段，累積至65歲是第二階段，在第一階段加速累積購屋款，第二階段加速累積退休基金，兩個階段各20年，正是人生投資最重要、最關鍵、最精華的2個10年，這就是「雙二十」理財的概念和精神。他並看好，倘若「雙二十法則」能成為年輕小白們的全民運動，將更能穩定幫助政府擴大資本市場、健全資本市場、台灣企業國際競爭力也將因而受惠。
金融業高層進而對此分析，而且透過時間的拉長，原本看似危險的投資，長達10年、20年之後，已釐平了景氣循環對市場帶來的衝擊，反而變成最安全的投資，而且人生兩大難題，包括購屋資金與退休資金的累積亦因此順勢解決。這位高層強調：「不要忽視時間的威力！」因為時間拉長之後，可將高風險變成低風險甚至是無風險：「堪稱為風險管理的最大魔術師！」
這位金融業高層認為，年輕人與其進股市選股、作當沖，倒不如定時定額投資，還能穩定、長期的累積財富，前者在選股上本身就是風險，再者經常不敵大盤的變化，但倘若定時定額投資，這位金融業高層分析：「唯一的要點就是入場要趁早，還有要持續扣款，可停利但不停扣！」如此，即使是在股市的高點，投資100%配置股票的基金，也能立於不敗之地，因為定時定額在長時間投資時，早已發揮了定期定額移動平均的風險管理功能。
尤其是現在正面臨聯準會即將縮減購債和升息、能源危機漸席捲全世界等多種黑天鵝紛至沓來的時刻，這位金融業高層對此指出，這時候更需要以「時間」作為釐平各種風險的利器，即使值此之際進場，但「時間」這道武器將能幫助投資人化解這些不確定性帶來的投資風險。
至於在基金選擇上，許多投資人經常面臨「股」或是「債」的選擇，最後折衷選取「股債平衡」基金來投資，對此這位金融業高層則認為，股債平衡配置是在可投資時間有限，亦即投資時間不夠長的情況下，可用來輔助分散風險，但倘若時間拉得夠長，例如依照上述的「雙二十法則」一投20年，本身就已發揮很大的風險分散功能，資產配置足以朝100%股票型基金為主，倘若在這麼長的時間仍走股債平衡，反而會使報酬率被打折扣。
(時報資訊)
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