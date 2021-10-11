【時報-台北電】香港信報報導，據大陸企業訊息查詢平台「天眼查」最新資料顯示，螞蟻集團日前完成註冊資本額變更，從原先的237.79億元(人民幣，下同)增加至350億元，增幅約47%。資訊曝光後，螞蟻集團說明，公司並未進行市場融資也沒有新增投資人，註冊資本額變動來自資本公積轉贈股本。再者，增加註冊資本額亦替公司未來發展預留更大的空間。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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