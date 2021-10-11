國內新冠疫苗擴大開打，疫情指揮中心發言人莊人祥，今日於記者會上公布第12期公費疫苗預約規劃，他表示，第12輪規劃接種莫德納、AZ及BNT，但AZ的部分目前還在等一批貨。由於第11期BNT是開放到45歲以上，所以第12期將往下開放至44至23歲，也就是說，第12期是全年齡層都可以打，不過目前預計11月13日做意願登記結算，所以請有意願打第一劑BNT，還未施打者可上網登記。
莫德納部分目前已到貨113萬劑，先前是打到7月16日以前70歲以上，所以目前是規劃7月16日70歲以下，到目前為止還有詳細部分需要規劃，明天會再做更細節說明。
預約接種部分，目前規劃是在10月18日至20日，施打時程是在10月22日至31日。
(時報資訊)
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