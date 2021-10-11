越南一對夫妻確診新冠肺炎後，地方官員擔心狗會傳播病毒，下令撲殺這對夫妻及親戚飼養的15隻狗及1隻貓，引爆越南社會怒火。當初這對夫妻騎機車載著所有毛小孩逃離疫情的畫面也在網路上瘋傳。

越南一對夫妻騎機車載著十多隻狗兒逃離居住城市的疫情及艱困環境，投靠親戚。

綜合越南快訊（VnExpress）、越南《青年報》（Tuoi Tre）報導，49歲越南男子范明興（Pham Minh Hung）與妻子在南部隆安省（Long An）工作，但因為當地新冠疫情嚴峻，嚴重影響一家生計，夫妻倆於是決定前往更南部的金甌省（Ca Mau）投靠親戚。

夫妻倆在8日啟程，他們騎著一台摩托車，帶上15隻狗兒出發，跟隨妻子的親戚前往金甌省，妻子的親人一家也帶了3隻狗及1隻貓。

范明興夫妻的15隻狗包含4隻成犬及11隻幼犬，當他們抵達金甌省，范明興先把2隻小狗送給別人，之後再繼續驅車前往親戚家。

越南范明興夫婦騎機車載著10多隻狗兒離開居住地，到其他省份投靠親戚。

當一行人終於抵達親戚居住的社區時，所有人卻被驗出確診新冠肺炎，快篩及PCR病毒檢測全數呈現陽性，他們隨即被轉進醫院治療。

地方官員擔心這些狗兒身上也帶有新冠病毒，於是說服夫妻倆讓他們撲殺。范明興昨（10）日證實，他的13隻狗都被撲殺了，親戚的貓及狗兒也將面臨同樣命運。

金甌省地方官員撲殺無辜貓狗的行為引爆越南社會怒火，泰國「清萊時報」（Chiang Rai Times）報導，雪梨科技大學（University of Technology Sydney）教授阮端（Tuan Nguyen，音譯）在臉書發文痛批撲殺動物的行為「不科學、殘忍、而且不道德」，他強調科學上沒有證據顯示狗會傳播新冠病毒。

越南網友也開始轉發范明興夫妻騎車載著13隻狗遠征300公里的照片及影片。根據Google地圖估算，隆安省與金甌省相距約300公里，開車約要6小時。

其中一張相當衝擊的照片顯示，范明興的機車綁著大包小包，前座腳踏板區域坐了一隻黑狗及一隻黃狗，後座也坐了一隻黃狗，由於下雨，後座的黃狗還穿上雨衣，機車最後邊的扶手似乎還綁了一台電風扇。

針對地方官員撲殺無辜的貓狗，金甌省人民委員會已要求對這起事件展開調查。

(時報資訊)