消費者物價指數（CPI）年增率創高，綜所稅、遺贈稅及所得基本稅額各項免稅額、扣除額等有望連動調升。財政部表示，將計算物價漲幅是否達到3%、10%不等的調整門檻，並在年底前公告試算結果。
隨全球資金寬鬆且原物料價格高漲，市場對通貨膨脹的憂心漸增，主計總處日前公布9月CPI年增率達2.63%，持續突破2%，且創下逾8年半最大漲幅。
根據所得稅法規定，當遇到消費者物價指數較上次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，即會按物價上漲幅度調高綜所稅、遺贈稅及所得基本稅額各項免稅額、扣除額。
其中遺贈稅免稅額，上次調漲已是2009年；綜所稅免稅額、課稅級距及退職所得免稅額度，前次調漲年份則是2017年。
財政部賦稅署長許慈美今天告訴中央社記者，目前綜所稅、遺贈稅及所得基本稅額各項免稅額、扣除額仍在計算中，和前次調整至今，若物價累計上漲幅度超過3%，就要調升所得稅扣除額等；超過10%則會調整遺贈稅扣除額等。
許慈美表示，根據物價上漲狀況，預計年底前公布計算金額結果，並在2022年1月1日施行。屆時公告的免稅額、扣除額標準，將於明年5月報稅時適用。
至於基本生活費用，許慈美指出，根據主計總處公布資料，由於2020年每人可支配所得中位數提高，基本生活費用將調高新台幣1萬元，一樣會在年底前對外公布。（編輯：潘羿菁）1101011
(時報資訊)
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