近期油價驟升，擁有較高債息的美國高收益債、新興市場債仍可受惠全球經濟復甦行情，其中看好新興起的美元計價波灣債市機會，因波灣產油國政府財政可受惠石油需求上升，且經濟改革帶動產業多元發展機會，除金融產業外，其他工業、公用事業的機會也正應運而生。
富蘭克林證券投顧表示，近期油價上漲，應可藉由政策面創造供給予以紓解，應不至於導致通膨失速上漲，其他反應供給面受阻或疫後需求復甦所推動的通膨壓力則仍待觀察。主要投資機構看法認為，明年全球經濟成長力道和通膨預期可望紓緩，美國10年期公債殖利率急彈後，可望吸引保守買盤，建議趁這波利差型債市拉回，尋找進場機會。
富蘭克林證券投顧指出，全球循環性復甦短期仍然健康，中期而言，經濟復甦與通膨都將趨緩，貨幣政策將自疫情危急中的寬鬆程度轉向，啟動縮減購債確實會對市場帶來些波動，但聯準會升息的兩大條件，即最大就業與適度超過2％通膨一段時間，在2022年恐仍難達到，受惠經濟重啟的復甦仍存，整體環境仍有利於利差型產品表現。
其中投資級債與高收益債基本面健康，高收債雖利差偏緊，但信評品質提升且違約率維持低檔，銀行貸款基本面良好，且殖利率具備吸引力；美國住宅房貸抵押債受惠強勁的房市景氣，新興債表現落後，但預期在疫情影響逐步減弱下，新興國家仍將急起直追，評價面及殖利率皆具備吸引力。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：