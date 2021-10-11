由於全球經濟復甦，使能源需求大幅提升，但各國卻因降低碳排放量的壓力，大幅限制化石能源供應，因此出現嚴重供需失衡、價格飆漲的慘況，有專家認為，全球能源危機的主要原因是，轉換綠能的配套措施沒準備好，導致能源供應出現很大缺口，而大陸限電則受到煤礦價格與電價脫鉤，發電廠不願承擔虧損進而降低供應量。
第一財經報導，瑞信董事總經理、亞太區私人銀行高級顧問陶冬表示，全球性的能源危機迫在眉睫，今年冬天不少地方都不會好過，背後最主要的原因是，各國著重綠色能源發展，希望能用風電、光電取代煤炭、核能發電，但相關配套措施卻沒有準備好，這些綠色能源的波動性很大，儲存能源的基礎設施也不夠充足，導致能源供應出現很大的缺口。
儘管陶冬不諱言經濟重啟、能源流通性低是造成現況的其中一個原因，但各國面對轉型綠色能源的準備不足是最主要因素，陶冬說：「德國一口氣關掉核電廠與煤礦，但被寄予厚望的風電卻無法承擔重責，不得已要增加天然氣發電，卻被供應商俄羅斯威脅，逼迫歐盟通過北溪2號輸氣管投入使用。」
此外，陶冬認為大陸多地區限電停產的主要原因是煤炭價格不斷上漲，「煤價是市場化，但電價卻是統一化，一來一往壓低發電廠的獲利，導致發電廠不願發電，因為只要發電就會虧本，於是出現旺季卻大量檢修的奇特景象。」
陶冬警告，只要今年冬天出現極端氣候，尤其美國國家氣象局已提醒，今年發生反聖嬰現象的機率超過7成，北半球將出現極端寒冷的天氣，這也會導致全球能源危機更為嚴重，「能源問題舉世矚目，對經濟、市場及民生都產生極大的不確定性，而我們距離能源危機有多遠，只差一個冷冬。」
(時報資訊)
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