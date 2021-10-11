振興五倍券推出紙本及數位券兩種，其中綁定數位還可加碼送好食券。不過一名女網友卻表示，進行數位綁定後，到百貨美食街逛一圈，發現全部優惠都僅限用紙本，令她忍不住痛罵「到底政府推綁定數位要幹嘛？有人跟我一樣後悔嗎？」
原PO日前於PTT女人板指出，政府不斷推廣五倍券綁定數位的好處，甚至加碼送500元的好食券，令她十分心動，毫不猶豫地進行數位綁定，豈知在百貨公司美食街逛了一圈後，發現所有的優惠都只限定紙本，完全沒發現數位綁定的優惠，雖然數位比紙本多了好食券，「但這些紙本優惠早就超過好食券的500元了」。
原PO透露，使用行動支付的商家少得可憐，她將五倍券綁定悠遊卡後，發現實際能用的店家寥寥無幾，令她忍不住痛罵「有夠後悔綁定數位五倍券，後悔就算了，還不能更改」，如果連百貨公司都不能用，更何況是一般的小吃店家，幾乎9成5以上的優惠都是限定紙本，「到底政府推數位綁定要幹嘛？超難用，有人也跟我一樣後悔嗎？」
貼文曝光後，不少鄉民加入討論，「去年的經驗就知道紙本比較好用啦」、「去年我是綁定數位，今年領紙本，妳參考」、「後悔到不行，每次都是紙本優惠，真的一直騙欸」、「經過上次三倍券，這次秒選紙本」、「早就說紙本優於數位」。
不過也有綁定數位的人認為，「綁定前都有想好要怎麼用才綁」、「綁定數位前要先搞清楚自己的消費習慣」、「綁數位可以網購呀」、「妳應該綁信用卡，怎麼會想綁在悠遊付？」
(時報資訊)
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