【時報-台北電】上證報中國證券網訊，中央結算公司日前公告，2021年9月境外機構的人民幣債券託管面額達3兆4941.02億元，較8月增加884億元。

　與此同時，境外機構買賣陸債交投熱絡，債券通公司最新債市運行報告指出，9月當月的日均交易量為236億元人民幣，月度成交4711億元人民幣。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#陸債 #交投

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.65(0.02%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.46(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28498.20 +449.26(1.60%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
25325.09 +487.24(1.96%)
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上證指數
3591.71 -0.46(0.01%)
15:01
深圳成指
14367.60 -46.56(0.32%)
16:29
英國FTSE
7099.19 +3.64(0.05%)
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法國CAC
6539.67 -20.32(0.31%)
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德國DAX
15163.68 -42.45(0.28%)
16:51

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