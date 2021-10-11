限量31萬份的新北加倍券15日將開放登錄抽獎，共計將印製750萬張的加倍券，針對民眾質疑：「為何不能同時抽籤三種加倍方案呢？」等問題，新北市經發局再度解釋，為讓31萬份獎項的受眾最大化，避免因重複中獎民眾放棄部分得獎資格，而造成排擠效果，減少實際發送獎項，並方便民眾依支用五倍券規劃彈性選擇，所以設計三選一方案。

新北加倍券活動考量民眾對於五倍券使用規劃不同，推出三個不同面額的加倍方案，分別為500換1000、1000換2000，以及5000換10000， 15日至31日開放民眾上網登錄。

經發局表示，每組身分證字號僅可擇一方案進行抽獎，且僅限中獎1次，避免因重複中獎民眾放棄部分得獎資格，而造成排擠效果，減少實際發送獎項。民眾如欲更換組別，也可在登錄期間到活動網站登入修改。

經發局長何怡明表示，今年因疫情影響，業者配合防疫政策，營業額受到嚴重衝擊，因此新北加倍券優先照顧庶民經濟，適用範圍以公有市場、四大超商、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等超過1萬6000家業者為主。

同時，為讓民眾使用更便利，以50元及100元的小面額，讓大家使用上更具有彈性，免去攤商及民眾找零的困擾。今年面額總計5億元，發行量為去年5倍以上，一定能讓民眾加倍有感。

何怡明說，在數位加碼上，考量行動支付業者屬較強經濟體，已有一定的回饋機制，且振興方案是以回饋為工具，因此新北與行動支付業者共同分攤回饋經費，加碼回饋市民。民眾不需綁定數位五倍券，只要在15日至12月31日間，於新北市指定店家使用街口支付消費，通通都可以獲得10％現金回饋，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總限量20萬筆。

(時報資訊)