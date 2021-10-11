隨歐洲疫情影響逐漸淡化，經濟重返常態下，預估政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢，將提供不同於過往的視野與投資機會，投顧建議介入歐洲股市，以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。
富蘭克林證券投顧表示，根據Refinitiv預期，第三季度STOXX 600公司的獲利將成長45.6％，營收預期成長12％，目前有2家企業公布第三季獲利與營收，50％公布的數據優於預期，接下來有4家道瓊歐洲600企業公布獲利。預期第三季整體產業獲利成長45.6％，十大主要產業中，以能源類股獲利成長526％最高。
其次為工業與基本資源類股獲利成長預估為213％及126％，非循環性消費類股為唯一獲利預估下滑的產業，預估下滑9.7％。整體營收方面，預期成長12％，以能源及基本資源產業成長38％及23％居前，不動產則是唯一營收下滑產業，預估下滑7.2％。
富蘭克林證券投顧指出，歐洲央行維持寬鬆貨幣政策，且歐洲股利率約3％，高於其他主要國家且較公債殖利率高出約500個基本點，及國際資金對於歐洲的投資部位偏低，歐洲企業EPS明年仍將持續成長，股票回購與企業併購今年來明顯增溫，德國選後政策可望傾向增加支出以刺激經濟。
且下世代歐盟計畫（NGEU）對區域永續經濟發展的挹注，以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸，將直接嘉惠相關產業。根據歐盟資料，截至9月28日，歐盟歐洲復甦基金已撥付逾500億歐元資金給成員國。可掌握歐洲疫後經濟復甦，及長線經濟轉型投資契機。
(時報資訊)
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