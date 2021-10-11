港股恒生指數11日上午收盤大漲553點，逼近25,400點。科技網路族群集體走強，反壟斷懲處出爐的美團大漲逾9％。太陽能、金融等類股亦大漲。
恒生指數11日開盤漲逾300點，上午持續走高，且尾盤進一步擴大漲幅逾550點，半天收漲553點、漲幅2.23％報25,391.37點，成交922.97億港元。
科技網路類股爆發，恒生科技指數11日上午大漲3.43％。被認為反壟斷處罰力度比預期更小的美團大漲逾9％報279.6港元。阿里巴巴、京東健康均漲逾9％。快手漲逾7％。京東、嗶哩嗶哩漲逾5％。
太陽能、金融等族群普遍上漲，太陽能玻璃類股方面，福萊特玻璃漲近9％，洛陽玻璃漲逾7％，信義光能漲逾5％。
(時報資訊)
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