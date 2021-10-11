恒生指數11日早大漲逾500點，科技網路族群成重要推手，恒生科技指數11日早大幅走強，現漲近3％。包括阿里巴巴、美團、京東健康等指標股漲逾8％。
恒生科技指數現繼續挑戰日內高點，現漲2.96％報6,390.67點。收到人民幣30億元反壟斷罰單的美團強漲8.6％，阿里巴巴大漲8.1％，京東健康大漲8.5％。
其餘科技股方面，百度大漲逾5.5％，快手漲逾5％，京東漲近5％，網易漲逾4％，嗶哩嗶哩漲逾3％，騰訊漲逾2％。
恒生指數現漲逾500點，漲幅超過2％，指數報25,351.5點。除科技族群外，醫藥類股、保險類股同樣走強，電力族群則開高走低。
(時報資訊)
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