大陸A股滬深兩市11日上午收紅，上證指數盤初一度漲0.6％，收盤漲0.38％報3,605.76點。深證成指上午一度衝高漲0.5％，但隨後震盪漲跌互現，收盤漲0.02％報14,417.18點。

上證指數11日收盤漲0.38％報3,605.76點，成交人民幣（下同）3,126.46億元。深證成指收盤漲0.02％報14,417.18點，成交3,469.12億元。深市中創業板指上午收盤則跌0.68％，報3,221.05點，成交1,231.75億元。

煤炭、軍工股11日上午大漲，多檔標的漲停。銀行金融類股也集體飄紅，成為推動陸股走揚的動能，招商銀行、寧波銀行、平安銀行漲逾4％，興業銀行、南京銀行漲逾3％。

(時報資訊)

#陸股 #A股 #深證成指 #煤炭股

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.65(0.02%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.46(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28498.20 +449.26(1.60%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
25325.09 +487.24(1.96%)
16:08
上證指數
3591.71 -0.46(0.01%)
15:01
深圳成指
14367.60 -46.56(0.32%)
16:29
英國FTSE
7099.19 +3.64(0.05%)
16:51
法國CAC
6539.67 -20.32(0.31%)
16:51
德國DAX
15163.68 -42.45(0.28%)
16:51

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