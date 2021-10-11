大陸A股滬深兩市11日上午收紅，上證指數盤初一度漲0.6％，收盤漲0.38％報3,605.76點。深證成指上午一度衝高漲0.5％，但隨後震盪漲跌互現，收盤漲0.02％報14,417.18點。
上證指數11日收盤漲0.38％報3,605.76點，成交人民幣（下同）3,126.46億元。深證成指收盤漲0.02％報14,417.18點，成交3,469.12億元。深市中創業板指上午收盤則跌0.68％，報3,221.05點，成交1,231.75億元。
煤炭、軍工股11日上午大漲，多檔標的漲停。銀行金融類股也集體飄紅，成為推動陸股走揚的動能，招商銀行、寧波銀行、平安銀行漲逾4％，興業銀行、南京銀行漲逾3％。
(時報資訊)
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