縱然大陸國務院大喊保供，且有媒體披露東北煤炭庫存大升，但市場仍預計煤炭價格飆升跡象難在一時解決，陸股煤炭族群11日上午突飆升。大陸國家發改委11日中午也連忙喊話，電廠煤炭庫存明顯提升，7天以下存煤企業大幅減少。
華爾街見聞報導，陸發改委11日中午表示，在十一長假期間跟蹤調度電煤日供耗存變化，動態掌握保供需求，積極推動電廠提高煤炭庫存，組織各地加大電煤供應、運輸協調力度，保障電力供應，維護企業有序生產和百姓生活正常開展。
發改委表示，有會同自然資源部、能源局等成立聯合督導組，赴晉陝蒙和東北等地開展實地調研督導，督促相關企業全力做好電力煤炭等能源供給。並商請國鐵集團對部分地區增加運力，協調人力機具保障電煤運輸。截至10月7日，全國存煤7天以下電廠數量比節前減少90％。
發改委也稱，推動全國發電供熱用煤中長期合同全覆蓋取得顯著成效，覆蓋多省份，為供暖季保供打好基礎。
(時報資訊)
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