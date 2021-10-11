短短8天時間，聯想集團就經歷從遞交科創板上市申請獲受理，再到撤回申請的科創板一輪遊。9月30日在港股上市的聯想集團向上交所遞交登陸科創板的招股書獲德受理。但隨即10月8日上交所公告，聯想和保薦人中金公司分別向上交所撤回科創板上市申請。市場人士分析，科創屬性不夠硬或許也成為了聯想集團終止科創板IPO的原因。

而公告當天8日的聯想集團H股每股報8.81港元，較上一交易日下跌4.76％，當天市值蒸發52億港元。

10月10日聯想進一步發佈公告，說明撤回科創板上市，是考慮到公司業務規模及複雜度，招股說明書中的財務資訊可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，也是審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後作出的決定，不會對集團財務造成不利影響。

據界面新聞報導，由於科創板對於企業的科技含量有一定要求，此輪選擇登陸科創板，聯想集團的科技含金量也確實受到市場質疑。透過招股書顯示，2018年至2020年，聯想集團的研發費用占當期收入的比例分別為2.48％、2.63％、2.39％。對比之前2020年年報數據顯示，科創板公司研發投入與營收比例的中位數為9％。

此外，從技術水準看，聯想集團在處理器及晶片、記憶體及記憶體、顯示器及軟體等關鍵性技術上均為對外採購，2020年該部分對外採購金額就達到2153.32億元人民幣。

(時報資訊)