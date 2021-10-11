所謂行行出狀元、職業不分貴賤。近日一名男網友表示，在瀏覽人力銀行網站時，發現有公司行號在應徵「奧客」，工作內容為負責喝茶、專門找碴，令他十分好奇「真的有這種工作嗎？」貼文一出，釣出不少人臉友解答，「是企業請人充當消費者到門市找麻煩，藉機抽查店家應對處理」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，最近有意找尋新工作，瀏覽人力銀行時，意外發現「奧客」的職缺，且北中南皆有徵人，工作經歷及學歷都不拘，職責為挑剔的神秘客，需負責喝茶、專門找碴，並認同「嫌貨才是買貨人」理念。這令他看傻了眼，並詢問「真的有這種工作嗎？」

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，「我終於找到適合我的工作了」、「這工作我想我可以做得很好」、「笑死，立馬應徵」、「重點是工資多少啊」、「我的打工機會來了」、「我現在才知道有這種工作」等。

一名男網友在人力銀行發現，有公司行號在應徵「奧客」，工作內容為負責喝茶、專門找碴，令他十分好奇「真的有這種工作嗎？」（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

留言中也有不少網友解答，「奧客」其實是企業請的神秘客，是利用內部人員充當消費者，到門市消費找店家「麻煩」，抽查各店家遇到各種狀況的應對及進退。不過也有人不認同這職業，認為就是因為有神秘客的存在，才會間接導致現今社會有這麼多奧客提出無理的要求。

(時報資訊)