聯想集團陸股上市申請僅經歷一個工作天就被打回終止，港股股價11日上午受此影響低迷，一度大跌近18％。瑞信下調聯想集團評等至「中性」，目標價下調至9港元。

聯想集團11日上午低迷，一度重跌17.7％，現跌15.66％報7.43港元。大股東聯想控股亦跌逾10％，現跌12％報13.92港元。

瑞信最新報告指出，聯想集團持續投資導致負債上升，聯想目前規劃有斥資人民幣65億元開發新產品與解決方案以及策略投資，相信聯想會繼續使用其現金流及債務加快潛在開支，此舉或會令毛利率受損。另一方面，瑞信看好聯想近期業務發展，相信在商業需求恢復下，聯想2022年的電腦業務仍有良好表現。

(時報資訊)

#聯想 #陸股 #港股

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.65(0.02%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.46(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28476.27 +427.33(1.52%)
13:06
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
25419.61 +581.76(2.34%)
13:11
上證指數
3605.26 +13.09(0.36%)
13:11
深圳成指
14414.26 +0.10(0.00%)
13:11
英國FTSE
7095.55 +17.51(0.25%)
10/08
法國CAC
6559.99 -40.20(0.61%)
10/09
德國DAX
15206.13 -44.77(0.29%)
10/08

延伸閱讀