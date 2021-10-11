聯想集團陸股上市申請僅經歷一個工作天就被打回終止，港股股價11日上午受此影響低迷，一度大跌近18％。瑞信下調聯想集團評等至「中性」，目標價下調至9港元。
聯想集團11日上午低迷，一度重跌17.7％，現跌15.66％報7.43港元。大股東聯想控股亦跌逾10％，現跌12％報13.92港元。
瑞信最新報告指出，聯想集團持續投資導致負債上升，聯想目前規劃有斥資人民幣65億元開發新產品與解決方案以及策略投資，相信聯想會繼續使用其現金流及債務加快潛在開支，此舉或會令毛利率受損。另一方面，瑞信看好聯想近期業務發展，相信在商業需求恢復下，聯想2022年的電腦業務仍有良好表現。
(時報資訊)
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