台彩日前公布威力彩27億頭獎已完成領獎，由3名男女集資800元中獎，沒想到近日卻引發得主身分恐因實聯制曝光的討論，對此，台彩回應，這是不可能的事情，並不會公布購買彩券的時間，外界無從比對。

今年8月23日開出史上第3高的威力彩頭獎27億元，獎落新北市三峽區的義忠興業社，儘管台彩已透露得主是3名年輕人，但外界仍好奇獲獎的相關細節，甚至有人質疑防疫實聯制恐會讓得主身分經比對後意外曝光。

ETtoday報導，針對民眾質疑可透過實聯制查出得主身分，台彩強調中獎彩券的影本都會去除購買時間，無從進行比對，且台彩這14年來保密到家，中獎人是誰都沒有被洩露過。

此外，台彩說明，實聯制分為兩種，一種是掃QR code，如果想要知道是誰中獎就要問1922，另一種是沒帶手機的話，改在紙本簽名，但進出彩券行那麼多人，不可能猜得出是哪一位。

台彩先前已公開說明領獎經過，27億是由2男1女集資800元中獎，年齡約20歲、30歲，其中男性有著「橢圓臉、濃眉、雙眼皮」；女性「標準身高、鵝蛋臉、眼睛小」，而中獎的彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號第一區號碼為自選，第二區選號為01至08，其中1組第一區選號為08、09、19、23、24、35第二區選號為01對中當期開獎獎號，獨得威力彩頭獎27億元。

(時報資訊)