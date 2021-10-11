部份研究指出，新冠疫苗的保護效力會隨時間下降，許多國家已經開始讓民眾追打第3劑疫苗。究竟新冠疫苗的保護效力為何不能夠再持久一些？甚至達到終身免疫，讓民眾只打一劑就能一勞永逸？《華爾街日報》（Wall Street Journal）指出，主要有疫苗並非使用複製型病毒、新冠病毒會不斷變異、以及新冠病毒會感染上呼吸道等3大原因。
《華爾街日報》報導，施打麻疹疫苗可以終身免疫，水痘疫苗的保護力可以維持10至20年，破傷風疫苗可以至少持續10年，為何新冠疫苗的保護力不能維持更久？
報導指出，效果最好的疫苗通常都是使用複製型病毒（replicating viruses），這種疫苗能夠誘發終身免疫力，例如麻疹疫苗及水痘疫苗，都是使用複製型病毒。
非複製型疫苗、或者蛋白質疫苗（又稱重組蛋白疫苗），例如破傷風疫苗，誘發的免疫力就沒有這麼久，但透過加入佐劑，可以加強疫苗的保護效力。佐劑可以放大疫苗的反應。破傷風疫苗及A型肝炎疫苗就有添加佐劑。
相較之下，AZ疫苗、嬌生疫苗使用的是非複製型的腺病毒，當中也未添加佐劑；輝瑞/BNT及莫德納疫苗採用mRNA技術，其中甚至未涵蓋任何病毒。
新冠疫苗效力較不持久的第2個原因是，新冠病毒會變異。麻疹、腮腺炎、水痘等病毒幾乎不會變異，但是新冠病毒至今至少已經發展出8種變異株。
美國俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）教授斯利夫卡（Mark Slifka）指出，病毒會變異確實讓疫苗的作用變得更複雜，他說流感病毒也會變異，因此每年都要調整、製造新的流感疫苗，盡可能和新的流感病毒株相符。流感疫苗提供的保護力能維持6個月。
第3個關鍵是，新冠病毒會同時在上呼吸道及下呼吸道複製病毒。斯利夫卡指出，肺臟及身體有良好的循環，但是鼻孔表面沒有，因此我們接種疫苗可以避免重症，因為下呼吸道有抗體，但同時間上呼吸道仍有少量病毒，而且上呼吸道的感染將持續。
根據倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究人員，次世代疫苗除了將專注於對抗新冠變異株，也可能針對加強鼻子免疫力進行改良。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：