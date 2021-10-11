部份研究指出，新冠疫苗的保護效力會隨時間下降，許多國家已經開始讓民眾追打第3劑疫苗。究竟新冠疫苗的保護效力為何不能夠再持久一些？甚至達到終身免疫，讓民眾只打一劑就能一勞永逸？《華爾街日報》（Wall Street Journal）指出，主要有疫苗並非使用複製型病毒、新冠病毒會不斷變異、以及新冠病毒會感染上呼吸道等3大原因。

《華爾街日報》報導，施打麻疹疫苗可以終身免疫，水痘疫苗的保護力可以維持10至20年，破傷風疫苗可以至少持續10年，為何新冠疫苗的保護力不能維持更久？

報導指出，效果最好的疫苗通常都是使用複製型病毒（replicating viruses），這種疫苗能夠誘發終身免疫力，例如麻疹疫苗及水痘疫苗，都是使用複製型病毒。

非複製型疫苗、或者蛋白質疫苗（又稱重組蛋白疫苗），例如破傷風疫苗，誘發的免疫力就沒有這麼久，但透過加入佐劑，可以加強疫苗的保護效力。佐劑可以放大疫苗的反應。破傷風疫苗及A型肝炎疫苗就有添加佐劑。

相較之下，AZ疫苗、嬌生疫苗使用的是非複製型的腺病毒，當中也未添加佐劑；輝瑞/BNT及莫德納疫苗採用mRNA技術，其中甚至未涵蓋任何病毒。

新冠疫苗效力較不持久的第2個原因是，新冠病毒會變異。麻疹、腮腺炎、水痘等病毒幾乎不會變異，但是新冠病毒至今至少已經發展出8種變異株。

美國俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）教授斯利夫卡（Mark Slifka）指出，病毒會變異確實讓疫苗的作用變得更複雜，他說流感病毒也會變異，因此每年都要調整、製造新的流感疫苗，盡可能和新的流感病毒株相符。流感疫苗提供的保護力能維持6個月。

第3個關鍵是，新冠病毒會同時在上呼吸道及下呼吸道複製病毒。斯利夫卡指出，肺臟及身體有良好的循環，但是鼻孔表面沒有，因此我們接種疫苗可以避免重症，因為下呼吸道有抗體，但同時間上呼吸道仍有少量病毒，而且上呼吸道的感染將持續。

根據倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究人員，次世代疫苗除了將專注於對抗新冠變異株，也可能針對加強鼻子免疫力進行改良。

(時報資訊)