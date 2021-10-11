市場聚焦通膨、經濟及政策前景，短線不確定性干擾下仍須防範波動，但美國經濟增長雖放緩但仍穩健，股市漲多回檔以良性調整看待，回檔反而提供買進機會，建議趁股市回檔分批佈局，住價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，及創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變，值得中長期投資，即布局創新成長及價值循環股兼備。
富蘭克林證券投顧表示，由金融股揭開第三季企業財報季序幕，根據Factset統計，史坦普500企業2021年第三季獲利預估年增27.6％，較6月底預估的24.2％上調，預估將創下2010年第三季以來第三高增幅。產業中以能源、原物料、工業及科技類股獲利增幅較高，在103家預先發布財測的企業中，47家發布財測預警，56家上修獲利預測，正向財測的企業占比54％，高於五年平均，但低於第二季，留意原物料及運輸成本上升、供應鏈問題對企業供貨及利潤率的影響。
摩根士丹利認為，第三季財報季結果受到供應鏈問題及勞工短缺的影響，預估獲利優於預期的狀況不易維持第二季的高水準、利潤率可能承壓，建議保持防禦配置。放眼中長期，高盛證券及瑞士信貸預估，2022年底史坦普500指數目標分別為4,900點及5,000點。
富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲認為，變種病毒對美國經濟影響應已觸頂，經濟似乎有望從夏季的放緩中重新加速，儘管可能需要1、2個月才會反映在經濟數據上。但從調查數據來看，9月ISM製造業指數顯現改善跡象，新訂單分項指數保持在66.7的健康水準，近一周花旗經濟驚奇指數亦出現觸底反彈，預估進入第四季至2022年初經濟可望加速。
重要的是，美國邁入重新開放過程中的最後階段，重返校園及辦公室，商業旅行增加、服務支出可望出現更持久的改善，在需求增長的背景下，企業繼續補庫存，資本支出可望保持強勁，消費者有大量超額儲蓄可運用。儘管金融市場面臨的主要風險仍是病毒變異，但世界多數地區持續學習與病毒共存，且令人鼓舞的是，口服新冠藥物試驗傳出好消息，這可能會改變遊戲規則。
富蘭克林證券投顧強調，全球經濟持續正常化，美國經濟增長率觸頂放緩但仍強勁，預估在未來12～18個月內仍將保持高於趨勢水平，雖然不盡然會是一個完美的平坦路徑，但態度偏鴿的聯準會、緊繃的勞動市場和供應鏈瓶頸未來可望逐步緩和，經濟重新加速可望挹注獲利，預估將支持美股延續漲勢。
(時報資訊)
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