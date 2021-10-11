新興國家大致仍維持寬鬆的財政與貨幣政策，輔以新興市場企業擁有結構性題材推動獲利動能強勁，但相較全球股市具備較低評價水準的優勢，大陸財政與貨幣政策亦有微調空間，看好中長期亞洲等新興市場投資前景。
富蘭克林證券投顧表示，受惠新經濟產業獲利動能較佳所挹注，新興市場企業不論就股東權益報酬率，或自由現金流量等指標評估，皆已有明顯改善，新興市場目前已蛻變為更高品質的資產類別。
富蘭克林證券投顧指出，大陸能耗雙控、限電減產可能加劇經濟下行壓力，高盛證券將第三季GDP年增率由5.1％下修至4.8％，第四季年增率由4.1％下修至3.2％，2021年全年成長率預估由8.2％下修至7.8％。摩根士丹利認為，若製造業停產時間太長，恐造成大陸第四季GDP成長率下滑1個百分點。
今年來大陸官方加大反壟斷監管、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮進而導致限電，及疫情影響等多項因素，經濟數據已顯露疲軟跡象。富蘭克林證券投顧認為，9月官方製造業PMI下滑至49.6，疫情後首度跌落擴張點之下，未免經濟成長急速惡化進而影響就業市場與整體社會穩定，預期官方勢必需要進行政策微調，抵減上述負面因素對於中國短中期成長動能產生的負面影響。
印度股市今年以來表現強勢，富蘭克林證券投顧強調，過去幾年印度莫迪政府統一消費稅、打消銀行業壞帳等政策改革逐步發酵，消費者物價指數年增率回落至央行目標區間之內，預期印度央行可望持續維持寬鬆政策環境，政策改革與實質負利率環境為支撐印度經濟與市場表現重要利基。
(時報資訊)
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