大陸A股煤炭族群11日早集體突拉升，上海能源、恒源煤電漲停，兗州煤業漲逾6％，淮北礦業、露天煤業、中國神華跟漲逾5％，開灤股份漲逾3％。

儘管大陸國務院近日強調保供給，但中信證券此前認為，綜合各類政策預期，保供政策完全達效還需要時間，預計行業供給緊張的格局年內難被扭轉，電價浮動區間擴張也利好中短期煤價預期，在海外能源價格大幅上漲的背景下，第四季均價中樞仍會按季大幅提升。

遼寧日報11日指出，截至10月7日，國家電投東北公司煤炭庫存已升至58.4萬噸，煤炭供應緊張形勢逐漸緩解。目前國家電投東北公司除一台檢修機組處於停運狀態外，其他機組全部在網運行，火力發電存量效能全面釋放，開機率達93.75％。

(時報資訊)

#A股 #陸股 #煤炭股

主要市場指數

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10/08

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