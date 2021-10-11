「圓規」恐造成農損，農委會11日指出，除將持續密切注意天氣動態，也呼籲農、漁民應及早著手防災、減災之整備工作，這次颱風適逢大潮，沿海低窪地區需留意積淹水。農漁民朋友應隨時注意氣象訊息，該會每日將透過臉書社群平台提供氣象預報影音服務，請多加利用，以進一步掌握天氣相關資訊。

針對圓規颱風可能帶來的農業災損，農委會籲請農、漁民及早採取下列防範措施，並減少損失：

一、蔬菜生產方面：青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已屆收穫期應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

農委會指出，適逢生育期之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。此外，特別呼籲農友，仍須遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質

二、果樹生產方面：果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期之水果，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求，秩序供貨。正值果實發育期之水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象；災害後應注意田間清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

三、漁業方面：養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應留意收聽最新氣象資訊，同時與各地區漁業電臺保持密切聯繫。

四、水土保持方面：相關單位將持續關注氣象資訊，監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施，如有實施緊急水土保持處理之需要時，請洽該會水土保持局協助（土石流災情通報免付費電話：0800-246246）。

五、農田水利方面：農田水利署各管理處將加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門之適切開關時機，俾於大雨期間排洪順暢，以降低淹水及災害發生風險，確保民眾生命財產安全。

(時報資訊)