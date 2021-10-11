大陸外送巨頭美團在收到人民幣（下同）34億元的反壟斷罰單後，其股價11日開盤走揚，上午一度漲8.6％，現漲6.88％報273.6港元。
新浪財經引述摩根士丹利說法稱，美團反壟斷罰款較預期少，維持增持評級，目標價320港元。
大陸國家市場監管總局8日傍晚公布對美團反壟斷調查的懲處，處罰重點包括處以其2020年大陸境內銷售額逾1,147億元的3％作為罰款，逾34.42億元。美團也必須退還2018～2020年違法獨家保證金近12.9億元。
此前受到類似裁罰的阿里巴巴，則是按2019年銷售額4％的比例計算罰款。另外，兩大企業認定壟斷時間也不同，大陸反壟斷法第49條要求罰款比例要考慮持續時間等因素，美團被認定的壟斷時長較阿里更短，最終罰款比例也低於阿里。
值得注意的是，在大陸餐飲外送市場上唯一能對美團產生威脅的，也僅有阿里巴巴旗下業務，若美團失血過重，阿里反成為受益者。
(時報資訊)
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