澳洲雪梨在11日0時01分正式重新開放，結束長達近四個月的封城措施，完成接種新冠疫苗的民眾，能自由進出包括咖啡廳、健身房和餐廳等公眾場所。澳洲開始採取與病毒共存策略來逐步重新開放。

在雪梨的部份酒吧，特別在凌晨正式結束封城措施的時刻重新開門營業，從電視到社群媒體都播放民眾一起暢飲啤酒的畫面。

雪梨所屬的新南威爾斯省省長佩羅特（Dominic Perrottet）形容11日這一天是「自由日」。

他說，雖然澳洲正逐漸走出新冠疫情的陰霾，但未來仍存在挑戰，並警告在重新開放後，新增確診人數將會上升。

新南威爾斯省11日通報過去24小時內單日新增本土確診病例為496人，較9月高峰期大幅降低。

澳洲迄今累計確診數逾12.7萬人，累計死亡逾1,400人。

目前新南威爾斯省16歲以上民眾，完成兩劑疫苗的接種率達74％。鄰近該省的昆士蘭省接種率為52％，仍然禁止雪梨居民進入其境內。

(時報資訊)