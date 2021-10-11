恒大集團近期爆出嚴重財務危機，至今仍未有緩解跡象，先前傳出北京當局要求國有企業收購部分恒大旗下資產，避免衝擊向外擴張，導致金融系統崩潰，前恒大首席經濟學家任澤平今（11日）自爆離開恒大的內幕，過去曾多次向高層提議降低負債但遭到拒絕，甚至被當面批評格局不夠。

任澤平是在2017年底出任恒大首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長，月薪高達125萬人民幣（約新台幣545萬）換算年薪超過6500萬，被認為是恒大決策圈重要人物，更是創辦人許家印的軍師。

不過在恒大9月爆出嚴重財務危機前，任澤平3月份就已離開集團，轉任東吳證券首席經濟學家，近日則自曝離開恒大的內幕，「早在一年前，2020年下半年就覺得已經做了應有的諫言與努力，但由於言不為用，覺得難以融入，而當時恒大為避免品牌受到影響進行挽留，但離開決心已下，終於在今年3月離開。」

任澤平加碼爆料當初加入恒大時就曾建議高層降低集團負債比，無奈諫言未能獲得親睞，甚至遭當面批評，「當時恒大的負債比已大幅升至86.25%，並計畫大舉多元擴張，但後來在一次幹部大會上遭到批評，大致的意思是認為我格局不夠，不了解公司策略。」

即使如此，任澤平仍希望恒大危機能圓滿落幕，「雖然我已經離職半年多，但我仍然希望恒大能走出困境，有個好的結局，畢竟那牽涉很多家庭。」

(時報資訊)