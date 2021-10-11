【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4479元，較前一交易日升值1.25分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月11日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4479元，1歐元對人民幣7.4591元，100日元對人民幣5.7424元，1港元對人民幣0.82833元，1英鎊對人民幣8.7813元，1澳大利亞元對人民幣4.7068元，1新西蘭元對人民幣4.4648元，1新加坡元對人民幣4.7588元，1瑞士法郎對人民幣6.9508元，1加拿大元對人民幣5.1671元，人民幣1元對0.64799馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.1476俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3164南非蘭特，人民幣1元對185.32韓元，人民幣1元對0.56972阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58172沙特里亞爾，人民幣1元對48.3909匈牙利福林，人民幣1元對0.61719波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9976丹麥克朗，人民幣1元對1.3552瑞典克朗，人民幣1元對1.3249挪威克朗，人民幣1元對1.38982土耳其里拉，人民幣1元對3.2141墨西哥比索，人民幣1元對5.2531泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#人民幣 #大陸金融 #匯率 #中間價

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.65(0.02%)
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4391.34 -8.42(0.19%)
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Nasdaq
14579.54 -74.46(0.51%)
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費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
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日經225
28476.27 +427.33(1.52%)
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南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
25419.61 +581.76(2.34%)
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上證指數
3605.26 +13.09(0.36%)
13:11
深圳成指
14414.26 +0.10(0.00%)
13:11
英國FTSE
7095.55 +17.51(0.25%)
10/08
法國CAC
6559.99 -40.20(0.61%)
10/09
德國DAX
15206.13 -44.77(0.29%)
10/08

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